Hizbullah: Sınır hattındaki Maron Ras beldesinin karşısında İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Maron Ras beldesinin karşısındaki Sadh mevkisinde İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına karşı misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.