Hizbullah: Sınır hattındaki Maron Ras beldesinin karşısında İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldık

Güncelleme:
Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. İsrail, Lübnan'a yönelik hava saldırıları gerçekleştirmekte ve ölü sayısı artmaktadir.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Maron Ras beldesinin karşısındaki Sadh mevkisinde İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına karşı misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sınırdaki Maron Ras beldesinin karşısındaki Sadh mevkisinde İsrail askerlerinin bulunduğu noktaya roket atışı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

Çanlar onlar için çalıyor! İki ismi hesap sormaya çağırdı
Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Türkiye sanıldı ama değil! Zam gelecek diye istasyonlara akın ettiler
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber