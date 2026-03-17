Lübnan Hizbullahı, İsrail hedeflerine yönelik 23 operasyon düzenlediğini duyurdu

Lübnan Hizbullahı, dün sabahtan bu yana İsrail'in kuzeyini, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail araçlarını ve askerlerini hedef alan 23 operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Lübnan Hizbullahı'ndan peş peşe yapılan açıklamalarda, saldırıların "Lübnan ve halkını savunma" amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kfar Yuval yerleşiminin kuzeyindeki Hadbat el-Acel mevkii ile Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Markaba'nın karşısında bulunan Hunin kapısında İsrail askerlerinin toplanma noktaları roketlerle hedef alındı.

Açıklamada, Aytarun beldesi yakınlarındaki Cedidet Meys el-Cebel ve yeni kurulan Cebel el-Bat mevkilerinde İsrail askerleri ile araçlarının bulunduğu alanlara topçu ateşi açıldığı ifade edildi.

Diğer operasyonlarda ise kuzey İsrail'deki Kiryat Şmona yerleşiminde bulunan "Beyt el-Cundi" merkezinin roketlerle vurulduğu, ardından aynı noktanın "nitelikli bir füze" ve saldırı dronlarıyla yeniden hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah tarafından ayrıca Kiryat Şmona'da toplanan İsrail askerlerine yönelik kamikaze dronları kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, Zarit ve Şomera yerleşimlerindeki askeri toplanma noktalarının iki ayrı roket saldırısıyla vurulduğu, Nahariya yerleşiminin ise roket atışları ve saldırı dronlarıyla hedef alındığı, toplam 23 operasyonun gerçekleştirildiği aktarıldı.