Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerlerini gece görüşlü İHA'yla hedef aldığı anların görüntüsünü paylaştı

Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki işgal altındaki Bayyada beldesinde İsrail askerlerini gece görüş sistemli kamikaze İHA ile vurduğu anların görüntülerini yayımladı. İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi üzerine Hizbullah’ın yeni taktiği dikkat çekti.

İsrail, kamikaze İHA saldırılarında çözüm bulmaya çalışırken, Hizbullah'tan yeni bir hamle geldi.

Hizbullah, ilk kez kamikaze İHA'larında gece görüşlü kamera kullandığını gösteren bir görüntü yayımladı.

Gece görüş kamerasıyla kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, Bayyada beldesindeki İsrail askerlerinin hareketlerinin takip edildiği, ardından "Ababil" tipi kamikaze İHA'nın hedefe yönelerek saldırıyı gerçekleştirdiği anların yer aldığı görüldü.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda Lübnan'ın güneyinde onlarca köy ve beldeyi işgal etmişti.

İsrail, 17 Nisan yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken, Hizbullah ise bu saldırılara karşılık olarak işgal altındaki bölgelerde İsrail askerlerini hedef alıyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
