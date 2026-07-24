Hizbullah'tan Filistin destekçisi eski Japon Kızıl Ordusu mensubu Okamoto için taziye mesajı

Hizbullah, Lübnan'da vefat eden Filistin destekçisi eski Japon Kızıl Ordu mensubu Kozo Okamoto için taziye mesajı yayımladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün hayatını kaybeden Okamoto, "Filistin halkını desteklemek uğruna büyük fedakarlıklar yapan, kimlik, aidiyet ve coğrafya sınırlarını aşarak Filistin davasını insanlığın en temel meselesi olarak benimseyen uluslararası bir mücadeleci" olarak nitelendirildi.

Okamoto'nun, özgürlük, adalet ve insani değerlere inanan devrimci bir kişiliği temsil ettiği, mücadelesiyle de Filistin meselesinin dünyanın özgür insanlarının ortak davası olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ailesine, dava arkadaşlarına, sevenlerine ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesindeki (FHKC) kardeşlerimize en içten taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

1972'deki saldırı ve sonrası

30 Mayıs 1972'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı gerçekleştirilmişti.

Okamoto, FHKC ile birlikte planlanan bu eyleme katılan 3 Japon Kızıl Ordusu üyesinden biriydi.

Olay yerinde diğer iki üye öldürülürken, Okamoto yaralanıp yakalanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Okamoto, 1985 yılında İsrail ile Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında serbest bırakıldı.

FHKC, Okamoto'nun İsrail hapishanelerinde geçirdiği 13 yıllık sürenin çoğunu hücre hapsinde geçirdiğini, sistematik bir şekilde işkence gördüğünü ve elleri arkadan kelepçeli halde yerden yemek yemeye zorlandığını belirtmişti.

Serbest bırakılmasının ardından Lübnan'a giden Okamoto, 1997 yılında yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmak, resmi belgede sahtecilik ve sahte pasaport bulundurmak suçlamalarıyla tutuklandı ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Daha sonra Lübnan'a dönen Okamoto, 1997 yılında tutuklandı. Filistin yanlısı grupların haftalarca süren protestolarının ardından 2000 yılında Japonya'ya iade edilmekten kurtulan Okamoto'ya, Lübnan'da siyasi sığınma hakkı tanındı.

Filistin mülteci kamplarında bir halk kahramanı olarak bilinen Okamoto, hayatının geri kalanını Beyrut'ta FHKC'nin koruması altında ve büyük ölçüde gözlerden uzak geçirdi; bu dönemde ise Japonya tarafından aranıyordu.

FHKC'den yapılan açıklamada, Okamoto'nun 23 Temmuz'da Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 78 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA