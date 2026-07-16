Hizbullah: Suriye topraklarında herhangi bir faaliyet yürütmüyoruz

Hizbullah, Suriye İçişleri Bakanlığının Irak sınırından Hizbullah'a gönderilmek istendiği belirtilen gelişmiş silah ve füze sevkiyatının engellendiği yönündeki açıklamasının ardından, Suriye topraklarında herhangi bir faaliyet yürütmediğini savundu.

Suriye İçişleri Bakanlığının söz konusu silah sevkiyatını engellediğini duyurmasının ardından, Hizbullah Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Hizbullah'ın Suriye topraklarında faaliyet yürüttüğüne ilişkin zaman zaman iddiaların gündeme getirildiğine işaret edilen açıklamada, "bu iddiaların daha önce defalarca ve kesin bir dille reddedildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Tamamen uydurma ve hiçbir gerçekliği bulunmayan bu iddia ve suçlamalar, Hizbullah'a zarar vermeyi amaçlamakta ve bölgedeki Siyonist-Amerikan projeye hizmet etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı öğle saatlerinde ülkenin Irak sınırından Hizbullah'a gönderildiği belirtilen gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişimini engellediğini bildirmişti.