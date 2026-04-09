Haberler

Hizbullah Milletvekili Feyyaz, İsrail ile müzakerelerden önce saldırıların durması gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kolu Direnişe Bağlılık Bloğu Milletvekili Ali Feyyaz, İsrail ile doğrudan müzakereleri reddettiklerini ve ateşkesin bir ön şart olduğunu belirtmiştir. Feyyaz, Lübnan hükümetine ateşkesin sağlanmasını öncelikli olarak talep etme çağrısında bulunmuştur.

Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kolu Direnişe Bağlılık Bloğu Milletvekili Ali Feyyaz, İsrail ile doğrudan müzakereleri reddettiklerini belirterek, ateşkesin ön şart olması gerektiğini söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Milletvekili Feyyaz, "Lübnan hükümetine sonraki adımlara geçmeden önce ateşkesin ön şart olmasına bağlı kalma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan ile İsrail'in doğrudan müzakereler yürütmesini reddettiklerini yineleyen Feyyaz, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırıların sona ermesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

