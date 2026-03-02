Haberler

Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Raid'den "hükümetin askeri faaliyet yasağına" tepki

Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Milletvekili Muhammed Raid, hükümetin Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklamasını eleştirerek, Lübnanlıların saldırıların yasaklanmasını beklediğini belirtti. Raid, hükümetin uluslararası ilişkilerini düşmanla savaşı durdurmak için kullanamadığını ifade etti.

Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Milletvekili Muhammed Raid, hareketin ülkedeki askeri faaliyetlerini yasaklayan hükümeti eleştirdi.

İsrail saldırılarında öldüğü iddia edilen Milletvekili Raid, Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Hükümetin Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösteren Raid, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnanlılar saldırının yasaklanmasını beklerken, saldırıyı reddetmenin yasaklanmasına ilişkin bir kararla karşılaştı. Hükümet, sahip olduğunu ileri sürdüğü uluslararası dostlukları, düşmanı ülkemize karşı savaşı durdurmaya zorlamak için kullanamadı."

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümetin Hizbullah'ın ülkedeki güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasakladığını, sadece siyasi çalışmalarına izin verileceğini bildirmişti.

Hizbullah, dün gece Lübnan topraklarından İsrail'e düzenlenen füze saldırısını üstlenmişti.

