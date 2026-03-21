Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleriyle çatıştığını duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile çatışmaların devam ettiğini ve İsrail askerlerine karşı roket saldırıları düzenlendiğini bildirdi. İsrail ordusu ise Lübnan’ın birçok noktasına hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Hizbullah, İsrail ordusunun hava ve kara saldırıları düzenlediği Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışmaların yaşandığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail askerleri ve yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesindeki Tabasin bölgesinden belediye binasına doğru sızmaya çalışan İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun yoğun hava ve kara saldırıları düzenlediği Hıyam beldesinin birçok noktasında İsrail birliklerinin hedef alındığı ve beldede çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Rosh Pina'da bulunan askeri üssü ile Yuval ve Metula yerleşim yerindeki İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Taybe, Adise, Merkeba beldelerinde İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
