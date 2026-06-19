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Hizbullah: Suriye, İsrail'le birlikte Lübnan'a karşı askeri kıskaca katılmayı reddetti

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Suriye'nin ABD ve İsrail'in baskılarına rağmen Lübnan'a karşı askeri kıskaca katılmayı reddettiğini açıkladı. Kasım, Hizbullah'ın İsrail saldırılarına karşı 15 ay sabrettikten sonra karşılık vermeye başladığını ve geri adım atmayacağını belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Suriye'nin İsrail'le birlikte Lübnan'a karşı kurulmak istenen askeri "kıskaca" katılmayı reddettiğini söyledi.

Hizbullah lideri Kasım, yaptığı televizyon konuşmasında, bugünlerde Lübnan'da oldukça tehlikeli bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "ABD-İsrail'in en tehlikeli planlarının ve en tehlikeli komplolarının olduğu süreç ile ülkemizin geleceğini tehdit edebilecek en tehlikeli dönemden geçiyoruz." dedi.

Suriye'nin Lübnan'a doğudan müdahale etmesi için ABD ve İsrail'in baskılar kurduğunu dile getiren Kasım, şunları kaydetti:

" Suriye'nin doğudan müdahalesi ve İsrail'in kuzeyden saldırılarıyla Lübnan kıskaca alınacaktı. Ancak Allah'a hamd olsun Suriye yönetimi bunu kabul etmedi. Bizler de ülkemizi korumaya devam edeceğiz."

"Hizbullah, İsrail'in ihlallerine karşı 15 ay sabretti"

Hizbullah'ın sahip olduğu silahlara da değinen Kasım, Hizbullah'ın elindeki silahları sadece İsrail'e karşı kullandığını söyleyerek, "Düşmanın (İsrail) hedefi de direnişi bitirmektir." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını hatırlatan Kasım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizbullah, İsrail'in ihlallerine karşı 15 ay sabretti ancak 2 Mart'tan itibaren karşılık vermeye başladı ve bu duruşundan geri adım atmayacak. Düşmanın bize silahla saldırılarına karşı silahla karşılık vereceğiz. Yenilgi ve teslim olmaya kıyasla kayıpları tercih ederiz. Bizler sahada var olacağız ve her türlü zorluğa göğüs gereceğiz."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 980 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre bir İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
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