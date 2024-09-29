Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın Cesedi Enkazdan Çıkarıldı
Beyrut'taki enkaz alanında, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cesedi çıkarıldı. Ölüm nedeni potansiyel olarak kafa travması olarak değerlendiriliyor.
(ANKARA) - Reuters haber ajansı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cesedinin Beyrut'taki enkaz alanından çıkarıldığı bildirdi.
Reuters'da yer alan haberde, İsrail'in önceki gece Beyrut'a düzenlediği saldırılarda öldürülen Nasrallah'ın cesedinin enkaz alanından çıkarıldığı belirtildi. Cesedin vücut bütünlüğünün korunduğunu ve doğrudan bir yara bulunmadığı ifade edildi. Ölüm nedeninin, "patlamadan kaynaklanan kafa travması" olabileceği kaydedildi.
Öte yandan, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 3 günlük yas ilan edilen Lübnan'da, cenaze töreni düzenleneceği gün kamu kurumlarının kapalı olacağı bildirildi. Hizbullah'tan cenaze töreninin tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.