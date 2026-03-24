Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerini hedef aldık

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini roket ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askeri birlikleri ile İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki çok sayıdaki yerleşim yerine roketler ve İHA'larla saldırı düzenlendiği, Ramot Naftali Kışlası, Kiryat Şimona, Misgav Am, Carmiel, Maalot Tarshisha ve Ayelet HaShachar yerleşim yerleri ile Adir Dağı bölgesinin hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Rabbu Selasin, Adisa, Hıyam, Nakura, Kavzeh, Alma eş-Şaab, Yarun ve Taybe beldelerinde de İsrail birliklerinin roketler ve İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Hıyam beldesi ile Taybe yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 adet D9 askeri buldozerin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu da başta doğu ve güney kesimleri yoğun bir şekilde olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.