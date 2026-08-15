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Hizbullah: Netanyahu seçim için tansiyonu yükseltiyor

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Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'a ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 11 kişinin öldüğünü belirterek, Netanyahu'nun seçim hedefleri için gerginliği artırdığını ve karşılık verileceğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyine düzenlendiği hava saldırılarına işaret ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim hedefleri için tansiyonu yükseltmek istediğini belirtti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarına tepki gösterildi.

Lübnan halkının bu sabah güneydeki sivil vatandaşlara yönelik gerçekleşen barbarca katliamlarla uyandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Lübnan'a yönelik son saldırılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi konumunu koruma ve seçim hedeflerini yakalamak üzere tansiyonu yükseltme arzusunu yansıtıyor."

Hizbullah açıklamasında, Lübnan makamlarının söz konusu saldırıları durduracak yollara başvurmaları ve müzakerelerle "İsrail'e bedavadan kazanımlar sunmamaları" çağrısı yapıldı.

İsrail saldırıları ve "oldu bitti" dayatma girişimlerinin devam edemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, hem Lübnan'ı hem de halkını ve egemenliğini savunmak adına gereken karşılığın verileceği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ile Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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