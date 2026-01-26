Haberler

Hizbullah, Lübnan'da bir gazetecinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısını kınadı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde El-Manar televizyonu çalışanı Ali Nureddin'in hayatını kaybettiği İsrail saldırısını kınadı ve saldırıyı 'hain bir suikast' olarak değerlendirdi.

Hizbullah, Lübnan'da kendisine bağlı El-Manar televizyonu çalışanı bir gazetecinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısını kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda El-Manar televizyonu çalışanı Ali Nureddin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Nureddin'in aynı zamanda Hoş beldesindeki bir mescidin imamı olduğu bilgisi paylaşılırken, İsrail'in gazeteciye yönelik saldırısının "hain bir suikast" olduğu vurgulandı.

Hizbullah, "Savaş suçu niteliği taşıyan" saldırıyı kınadıklarını ve bunun İsrail'in gazeteciler ve sivillere yönelik ihlallerle dolu siciline yeni bir örnek olarak kayda geçtiğinin altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

