Haberler

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'da İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve askeri hedefleri hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Lübnan'daki çeşitli bölgelerde en az 9 kez karşılık verildiği belirtildi.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine misilleme olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail askerlerini ve askeri hedefleri hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılara bugün en az 9 kez karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki Hiyam, Bint Cubeyl, Deyr Suryan, Reşaf ve Tayba bölgelerinde İsrail askerleri ile orduya ait araçlar, iş makineleri ve bir karargahın dron ve roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar

Rakipleri sandılar, yanlışlıkla kendi otobüslerini taşladılar
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...