Hizbullah, İsrail'in askeri hedeflerine 29 saldırı düzenlediğini açıkladı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'in askeri hedeflerine yönelik 29 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, bugün İsrail ordusuna karşı insansız hava araçları (İHA) ve top atışlarıyla gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in askeri hedeflerine yönelik topçu atışları, roket ve İHA'larla 29 saldırı düzenlendiği, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde konuşlu askeri grupların hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ayrıca İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine fırlatılan 5 füzenin tespit edildiği ve bazılarının düşürüldüğü belirtildi.

Haberde, saldırılar nedeniyle kuzeydeki birçok yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre bir milyonu geçtiğini duyurmuştu.