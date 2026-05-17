Hizbullah: Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldık

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki beldelerde İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Bayyada beldesinde İsrail ordusuna ait bir buldozer ile askeri aracın kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Bayyada'da bir çadır içindeki yer alan İsrail askerlerinin de başka bir kamikaze İHA'yla vurulduğu ifade edildi.

Reşaf beldesinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının bulunduğu noktaya roket saldırısı düzenlediği, Adise beldesindeki bir topçu mevziisinin de kamikaze İHA'yla vurulduğunu aktarıldı.

Öte yandan Hizbullah, Yumhur Şekif beldesi çevresindeki Safita bölgesine ilerlemeye çalışan İsrail birliğini patlayıcıyla hedef aldığını, askerler arasında ölen ve yaralanların olduğunu öne sürdü.

Lübnan'ın güneyindeki Bayyada, Reşaf ve Adise beldeleri, 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusunun işgali altında.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 988'e yükseldiği bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.