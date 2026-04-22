Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerini insansız hava araçlarıyla hedef aldık

Güncelleme:
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Kantara ve Mansuri beldelerinde ateşkes ihlallerine karşılık olarak İsrail askerlerini insansız hava aracıyla hedef aldığını açıkladı. Saldırılar, İsrail'in saldırılarına yanıt niteliğinde gerçekleştirildi.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 18.00'de Lübnan'ın güneyindeki Kantara ve Mansuri beldelerinde İsrail askerleri ile bir aracın insansız hava aracıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
