Hizbullah, İsrail askerlerini hedef aldı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki yerleşim biriminde İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binayı "direkt hedef aldığını" açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güney sınırındaki İsrail'in Metula yerleşim biriminde düşman askerlerinin bulunduğu bir binanın uygun silahlarla hedef alındığı ve doğrudan vurulduğu" kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların Lübnan'ın güneyinde Teyr Harfa başta olmak üzere sivillere ve sivil yapılara düzenlenen saldırılara yanıt olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ramya askeri mevzisinin de doğrudan ve güdümlü füzeler ve top mermileri ile hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'e ait savaş uçakları, dün, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan Teyr Harfa beldesine saldırı gerçekleştirmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda ölen Emel Hareketi mensubu sayısı 19'a, Lübnanlı sivil sayısı 61'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 294 Hizbullah mensubu, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.