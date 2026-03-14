Hizbullah, sınır hattındaki İsrail askerleri ile iki tankı roket atışıyla hedef aldığını duyurdu

Güncelleme:
Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail askerlerine ve tanklarına roket atışları yaparak misilleme gerçekleştirdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak yapılan bu saldırılarda, birçok İsrail askerinin hedef alındığı açıklandı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Bılat mevzisi ile Cel el-Allam mevkii yakınlarında İsrail askerlerini ve tanklarını roket atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, saldırıların İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına karşı misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sınır hattındaki Bılat mevzisinde bulunan İsrail askerlerinin yerel saatle 07.00'de roket atışıyla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah ayrıca yerel saatle 08.00'de Cel el-Allam mevkii yakınlarında bulunan iki Merkava tankının roketlerle hedef alındığını ve doğrudan isabet sağlandığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
