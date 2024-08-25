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Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış

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Hizbullah Hareketi'nin Beyrut'taki komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak Mossad merkezini vurmayı hedeflediği ancak İsrail'in bugünkü "önleyici saldırısıyla" bu girişiminin engellendiği iddia edildi.

İsrail'in bugün Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlediği saldırının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Hizbullah'ın Mossad merkezini vurmayı hedeflediği, "önleyici saldırıyla" İsrail'in bunu engellediği belirtildi.

HİZBULLAH'IN ASIL HEDEFİ MOSSAD KARARGAHIYDI

İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Herzliya yakınlarındaki Mossad karargahına saldırı düzenlemeyi hedeflediği öne sürüldü.

Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış

İSRAİL SON ANDA ÖNLEDİ

Haberde, İsrailli yetkililerin bu sabah Hizbullah'ın Mossad merkezini vurmayı amaçladığına dair değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Hizbullah'ın Mossad merkezi dahil bazı bölgeleri vurmayı hedeflediği saldırının İsrail'in "önleyici saldırısı" sayesinde engellendiği iddia edildi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Operasyon İsrail Beyrut Mossad Dünya Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

YalancıSavar:

Uzuuun yılardır Hizbullah var. Hiç İsrialli üst düzey bir yetkiliye suikast düzenleyebildiklerini görmedim. Yaptıklarıyla Soba Borusu füzeleriyle, sadece İsrail'in demir Kubbesi sistemini test etmelerine yardımcı oluyorlar ve İtraile saldırmak için bahane veriyorlar.

28
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VEFA:

Bu HİZBULLAH orada olduğu müddetçe İsrail kendine haklılık yolu da bulur. Safları da sıkılaştır.Bunlarla kedi fare oyununu devam ettirip, istediklerini de yavaş yavaş elde eder!..

6
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