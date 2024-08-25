Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış

İsrail'in bugün Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlediği saldırının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Hizbullah'ın Mossad merkezini vurmayı hedeflediği, "önleyici saldırıyla" İsrail'in bunu engellediği belirtildi.

HİZBULLAH'IN ASIL HEDEFİ MOSSAD KARARGAHIYDI

İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Herzliya yakınlarındaki Mossad karargahına saldırı düzenlemeyi hedeflediği öne sürüldü.

İSRAİL SON ANDA ÖNLEDİ

Haberde, İsrailli yetkililerin bu sabah Hizbullah'ın Mossad merkezini vurmayı amaçladığına dair değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Hizbullah'ın Mossad merkezi dahil bazı bölgeleri vurmayı hedeflediği saldırının İsrail'in "önleyici saldırısı" sayesinde engellendiği iddia edildi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.