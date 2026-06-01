Haberler

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında 1 İsrail askeri öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bomba yüklü İHA ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Ateşkes ihlalleri devam ediyor.

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısında Adam Tzarfati isimli bir askerin öldüğü, biri ağır 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın bomba yüklü İHA ile yerel saatle 01.00 sularında Lübnan'ın güneyindeki Yahmur bölgesinde konuşlu Golani Tugayı'ndan bir grup askeri hedef aldığı ifade edildi.

İHA saldırısı sonucu biri ağır, ikisi hafif şekilde yaralanan 3 askerin helikopterle hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım

Yine bir anne vakası! Engelli kızın çaresiz feryadı kan dondurdu
Fenerbahçe'den Lewandowski bombası

Süper Lig devinden Lewandowski bombası
Hakkari'de koca engerek yılanı görüntülendi

Şehirde tedirginlik yarattı! Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri
Galatasaray Uğurcan için kararını verdi! İmza atılıyor

Galatasaray'dan Uğurcan için karar! İmzalar atılıyor

Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

Sandıktan çıktı, devlet başkanı ve ABD'ye resmen meydan okudu
Sevcan Orhan'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı

Sevcan Orhan'a kötü haber! Nişanlısını polis şafak vakti aldı
Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti