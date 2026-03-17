Hizbullah: İsrail saldırılarına karşı durmaya devam edeceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran'a bağlılıklarını vurgulayarak İsrail'e karşı direnişlerini sürdüreceklerini açıkladı. Kasım, zafer vaadi vererek saldırılara karşı savunma pozisyonunda olduklarını belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran'a bağlılıklarını yineleyerek, İsrail saldırılarına karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.

Kasım, yayımladığı mesajda İsrail'e karşı saldırıları devam ettireceklerini belirtti.

Hizbullah'ın televizyon kanalında okunan mesajında Kasım, takipçilerine İsrail saldırılarına ve ABD zulmüne karşı başarı gösterdiklerini ifade etti.

Kasım, Hizbullah mensuplarına zafer vaadi vererek, İsrail saldırılarına karşı savunma pozisyonunda olduklarını belirtti.

Teslim olmayı reddettiklerini söyleyen Kasım, İran liderliğine olan bağlılıklarını yineledi.

Kasım, fedakarlıkları ve kayıpları ne olursa olsun direnişe ve İsrail saldırılarına karşı durmaya devem edeceklerini aktardı.

Hizbullah lideri, mevcut çözümün saldırıların durması, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, alıkoyduğu kişileri serbest bırakması ve yerinden ettiği Lübnanlıların evlerine dönmesine izin vermesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

İran, ABD Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt