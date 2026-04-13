Hizbullah'tan Lübnan hükümetine İsrail ile doğrudan müzakereleri reddetme çağrısı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan hükümetini İsrail ile doğrudan müzakereleri iptal etmeye çağırarak, ülkenin egemenliğini koruma vurgusunda bulundu. Kasım, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını ve ateşkes anlaşmasının şartlarının uygulanmasını talep etti.

Kasım, canlı yayında yaptığı açıklamada, sözlerine Hristiyanların dini bayramını tebrik ederek başladı.

Hizbullah Lideri Kasım, "Lübnan, Büyük İsrail projesinin hedefi konumunda ve biz ülkemizin egemenliğine inanıyoruz. Kimse bize nasıl yönetileceğimizi dayatamaz." dedi.

"Lübnan ordusu, kendisinden istenen şeyi, yani halkla savaşmayı yerine getirmeyecektir." diyen Kasım, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı baskı altına alarak İsrail'in isteklerini yerine getirmek için bir araç olarak kullanılmasının gerekçesi olamayacağını savundu.

Kasım, "İsrail'in hedefleri açık; 'Büyük İsrail' projesini gerçekleştirmek için Lübnan'ın gücünü ve direnişi yok etmek. İsrail, Lübnan'a saldırmak için kapsamlı bir plan hazırladı." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail saldırılarına direndiklerini söyleyen Kasım, "Diplomasi bir arpa boyu yol alamadı ve İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını ABD'nin desteğiyle sürdürdü. Bu düşmanın hiçbir insani, ahlaki yanı yok." diye konuştu.

Kasım, "Teslim olmayacağız. Saldırılara karşı koyacağız ve Lübnanlı yetkililerle işbirliği yapacağız." şeklinde konuştu.

Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması gerektiğine işaret eden Kasım, "Saldırılar durmalı, İsrail geri çekilmeli, tutsaklar serbest bırakılmalı ve yeninden inşa başlamalı. Egemenliğe ulaşmanın ve Lübnan'ı kurtarmanın yolu, ateşkes anlaşmasının şartlarını uygulamaktan geçer." ifadelerini kullandı.

"İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyoruz"

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, Lübnan hükümetine ABD-İsrail'in isteklerine boyun eğmeme çağrısı yaptı.

Kasım, "İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyoruz, bunlar sonuçsuz kalacaktır ve Lübnan'ın iç uzlaşmasını gerektirmektedir. Hükümete tarihi bir tavır alma ve müzakereleri iptal etme çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İsrail ile doğrudan müzakerelerin Lübnan'ı güçsüzleştireceğini savunan Kasım, "İsrail açıkça müzakerelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve kendisiyle barış için olduğunu belirtiyor. Gelin birlikte saldırılara karşı koyalım, sonra geleceği tartışabiliriz."ifadelerini kullandı.

Kasım, "Mevcut savaş, İsrail'in kuzeyinin güvenliğini sağlamak için değil, Lübnan'ı yok etmek için veriliyor. İsrail-ABD düşmanı bize saldırdığı için savaşıyoruz." dedi.

Kasım, İsrail'in Kasım 2024'teri ateşkes anlaşmasının hiçbir maddesini uygulamadığını belirterek, İsrail ordusunun yalnızca Hizbullah'ı değil tüm Lübnan'ı hedef aldığını söyledi.

Ateşkes için İran ile işbirliği çağrısı

İran ile dayanışmaya işaret eden Kasım, "Düşman İsrail'e karşı başkalarıyla ortak bir duruş sergiliyoruz ve bu onurlu bir duruştur." ifadesini kullandı.

Kasım, "büyük fedakarlıklarla zafer kazandıklarını" belirterek, İsrail'e saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

ABD ve İsrail'in Lübnan'da ordu ile Hizbullah arasında anlaşmazlık çıkarmak istediğini söyleyen Kasım, "Lübnan hükümeti, direnişçileri suçlu ilan etme kararından vazgeçmelidir; bu kararda ısrar etmek her şeyi altüst eder." şeklinde konuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, hükümete İsrail ile ateşkes için İran ile işbirliği yapma çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
