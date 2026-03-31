İsrail basını: Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyini 45 roketle hedef aldı

Güncelleme:
Lübnan'ın güneyinden Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 45 roketle saldırdı. Saldırılar sonucu Batı Celile bölgesinde 3 kişi hafif yaralandı. İsrail ordusu, hava savunma sistemleri ile birçok roketi engellerken, bazıları açık alanlara isabet etti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirdiği roket saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyinden 45 roket atıldığını tespit ettiği ve İsrail'in kuzeyindeki Yara, Hanita, Biera, Şlomi yerleşimleri ve Batı Celile bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Roket ve İHA'ların çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1268 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
