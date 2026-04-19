Hizbullah: BM Barış Gücüne Yönelik Saldırıyla Bağlantımız Yok

BEYRUT, 19 Nisan (Xinhua) -- Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde BM Lübnan Geçici Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan ve bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda herhangi bir rolü olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Hizbullah, Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturma sonuçlanana kadar "suçlama ve sorumluluk atfetme konusunda ihtiyatlı olunması" çağrısında bulunarak, yerel halk ile UNIFIL ve Lübnan ordusu arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

UNIFIL, aynı gün erken saatlerde yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Ganduriye köyünde devriye görevi yürüten barış gücü askerlerine yönelik hafif silahlarla düzenlenen saldırıda bir Fransız askerinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X platformunda yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunun Hizbullah'a ait olduğuna işaret eden güçlü bulgular bulunduğunu belirterek, Lübnanlı yetkilileri sorumluları derhal tutuklamaya çağırdı.

