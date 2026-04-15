Lübnan'da 1 Haftalık Ateşkes İddiası

Lübnan merkezli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al- Mayadeen kanalı, Lübnan'da 1 haftalık geçici ateşkes uygulanacağını iddia etti.

Kanalın, İranlı üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ateşkesin bu geceden itibaren yürürlüğe gireceği öne sürüldü.

Ateşkesin süresinin bir hafta olacağı ancak ABD ile İran arasındaki ateşkes sürdüğü müddetçe uzatılabileceği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İran'ın baskısı sonucu" uygulanacağı öne sürülen ateşkesi bozmak için eylemlerde bulunabileceği iddia edildi.

Ateşkesin korunması ve İsrail'in durdurulmasının sorumluluğunun ABD'de olduğu belirtildi.

İsrail tarafı ateşkesle ilgili bir kararın henüz alınmadığını kaydetti

İsrailli üst düzey bir yetkili, "ateşkesle ilgili henüz bir karar alınmadığını" söyledi, İsrail ordusu ise bunun siyasi düzeyde alınacak bir karar olduğunu belirtti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna ateşkes ile alakalı bir bildiri yapılmazken üst düzey bir İsrailli yetkili ateşkes alakalı alınmış bir karar olmadığını kaydetti.

Başka bir İsrailli kaynak ise, Lübnan ile ateşkes görüşmeleri yapıldığını ve ABD'nin talebi üzerine bir öneri sunulduğunu, ancak Hizbullah ateş açmaya devam ettiği sürece saldırıların durmayacağını ileri sürdü.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin sunulan ateşkes önerisini görüşmek üzere bugün toplanacağı aktarıldı.