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Hizan'da muhtarlarla istişare toplantısı

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BİTLİS(AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

BİTLİS(AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Öztürk, köylere en iyi hizmeti götürme gayretinde olduklarını söyledi.

Köylerin ihtiyaç ve sorunlarının ele alındığı toplantıda, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
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