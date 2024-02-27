Hizan Kaymakamı Kız Anadolu Lisesi'nde Öğrencilerle Buluştu
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kız Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Özçelik, eğitim kalitesini yükseltmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kız Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.
İlçedeki Kız Anadolu Lisesini ziyaret eden Özçelik, derslikleri dolaştı, sohbet ettiği öğrencilerin taleplerini dinledi.
Okul müdürü Ayhan Ekinci'den bilgi alan yemekhanede incelemelerde bulunan Özçelik, daha sonra öğrencilerle yemek yedi.
Özellikle kız çocukların okutulması konusuna ağırlık verdiklerini belirten Özçelik, "İlçemizdeki eğitim kalitesini yükseltmek için her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.
Öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yapan Özçelik, ilçedeki başarıyı artırmaları için el birliğiyle çalışmaları gerektiğini vurguladı.