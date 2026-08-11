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Hizan'da Yol ve Altyapı Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

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Bitlis'in Hizan ilçesinde, köy yollarının genişletilmesi, bakımı ve altyapısı için çalışmalar devam ediyor. Yığınkaya köyü yolu asfalt öncesi hazırlanırken, Ağılözü'nde sulama kanalı açıldı, Çayır ve Bozpınar grup köy yollarında bakım yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, köy yollarının altyapısının geliştirilmesi ve ulaşımdaki konforun artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe Özel İdare ekipleri, sıcak asfaltla kaplanması planlanan Yığınkaya köyü yolunda genişletme ve altyapı çalışması yaptı.

Ekipler, ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde de yol genişletme, bakım, temizlik ve altyapı çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Ağılözü köyünde tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması için kanal açan ekipler, Çayır ve Bozpınar grup köy yolunda da bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA
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