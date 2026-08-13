Hizan'da Kur'an Kursu Kapanış ve Ödül Töreni
Bitlis'in Hizan ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için kapanış ve ödül programı düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için kapanış ve ödül programı düzenlendi.
Hizan İlçe Müftülüğünce Hizan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Müftüsü Mustafa Tüzün, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Öğrencilerin şiir dinletisi sunduğu programda, yaz Kur'an kursları süresince gerçekleştirilen eğitim ve faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.
Program kapsamında düzenlenen hadis yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.