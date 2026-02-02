Hizan'da yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ikinci döneme başladı. Yeni dönemde Türkiye genelinde bayrak sevgisi konusu işlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.
Yeni dönemin ilk haftasında tüm Türkiye'de olduğu gibi bayrak sevgisi konusu işlendi.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel