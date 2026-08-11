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Hizan'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Behçelievler Mahallesi Üçyol mevkisinde S.Y. yönetimindeki 08 ABA 305 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan D.Ç. ve S.C. yaralandı.

Hizan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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