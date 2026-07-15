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Hizan'da 15 Temmuz Şehit Kabirleri Ziyaret Edildi

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Bitlis Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde beraberindekilerle şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Öztürk, vatan için can veren şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Kaymakam Mete Öztürk, beraberindekilerle şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Öztürk, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Programa Belediye Başkanı Yahya Şam, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca
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