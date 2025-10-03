Haberler

Hizan'da Kuraklık Nedeniyle Hayvanlara Su Taşınıyor

Hizan'da Kuraklık Nedeniyle Hayvanlara Su Taşınıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken küçükbaş hayvan sürülerine, belediye ekipleri tankerle su taşıyarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sürü sahipleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kuraklık nedeniyle susuz kalan küçükbaş hayvan sürülerinin bulunduğu bölgeye, belediye ekipleri tarafından tankerle su taşındı.

Hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçede besiciler, kuraklık sonucu bölgedeki su kaynaklarının azalması nedeniyle sürülerine su bulmakta zorluk yaşıyor.

Hizan Belediyesi ekipleri de su sıkıntısının yaşandığı bölgelere tankerlerle su taşıyarak hayvanların ihtiyacını karşılıyor.

Panor bölgesinde küçükbaş hayvan sürülerinin susuz kaldığı haberini alan ekipler, tankerlerle zorlu yolu aşarak bölgedeki sıvatları suyla doldurdu.

Sürü sahipleri, ekiplere teşekkür etti.

Hizan Belediyesi İtfaiye Amiri Yusuf Özdemir, çiftçilerin taleplerini karşılamak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Özdemir, "Görevimiz yalnızca yangınlara müdahale etmek değil, hayatın her alanında vatandaşımızın ve tüm canlıların yanında olmaktır. Dağda susuz kalan koyun sürülerine su ulaştırarak hem hemşehrilerimizin emeğine sahip çıktık hem de can taşıyan hayvanlarımızın yanında olduk. Bizler için hizmetin en değerlisi, insana ve doğaya fayda sağlayandır." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
Süper Lig devinde derbi öncesi sürpriz

Süper Lig devinde derbi öncesi büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.