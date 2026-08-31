Hizan'da köy yolu çalışmaları sürüyor
BİTLİS (AA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
BİTLİS (AA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, BSK ile asfaltlanması planlanan Kolludere köyü yolunda genişletme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde istinat duvarları da yapan ekipler, asfaltlama öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor.
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol güzergahında BSK kaplama çalışmalarına başlanması planlanıyor.
Kaynak: AA