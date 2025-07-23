Hizan'da Köy Yolları Yenileniyor

Hizan'da Köy Yolları Yenileniyor
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Bitlis'in Hizan ilçesinde, il özel idaresi ekipleri köy yollarını yenilemek için çalışmalara başladı. Güngören Köyü Muhtarı Melek Okur, köyün ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yollarının yenilenmesi için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının yenilenmesi çalışma başlattı.

Ekipler, Güngören Köyü Muhtarı Melek Okur'un talebi doğrultusunda köy yolunu daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Muhtar Okur, köyün ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Köyü daha yaşanabilir bir yerleşim yeri haline getirmek için ellerinden geleni yapacağını belirten Okur, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
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