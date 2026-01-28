Hizan Halk Bankası Şube Müdürü Orak, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde Halk Bankası Şube Müdürü Şahin Orak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Orak, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad İbrahim Al-arini "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abi Hamda "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Orak, 'Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi" fotoğraflarına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafına oy veren Orak, "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.

Yarışmayı düzenleyen Anadolu Ajansı'nı tebrik eden Orak, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.