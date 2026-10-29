Hizan'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Kültür Eğitim Merkezi'nde kutlandı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

Kültür Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü kutladı.

Daha sonra öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi, şiir dinletisi ve bayrak gösterisi yapıldı.

Programa Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA