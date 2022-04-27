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Hizan'da çocuklar tiyatroyla buluşturuldu

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Hizan'da çocuklar tiyatroyla buluşturuldu

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakamlık tarafından organize edilen etkinlikte Müzikal Çocuk Tiyatrosu çocuklarla buluşturuldu.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakamlık tarafından organize edilen etkinlikte Müzikal Çocuk Tiyatrosu çocuklarla buluşturuldu.

Kültür Merkezi Konferans salonunda iki seans halinde düzenlenen Müzikal Çocuk Tiyatrosunu izleyen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Tiyatro gösteriminde 'Arı Maya İyilik İksiri', 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi film karakterlerini canlandıran oyuncular, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Etkinliğin sonunda çocuklara çizgi film karakterlerine ait maskeler ve balon dağıtıldı.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Kaymakamlık, Müzikal, Bitlis, Çocuk, Güncel, Haberler

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