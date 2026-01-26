Haberler

Bitlis'te mahalle sakinleri çocuklarıyla kayarak eğlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar yağışı sonrası çocuklar, ebeveynleriyle birlikte mahalledeki yokuşlu yolda kızak ve naylonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kar, çocuklar için adeta bir eğlence haline geldi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çocuklar, ebeveynleriyle mahalledeki yokuşlu yolda kızak ve naylonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

İlçede etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.

Yeşilaova Mahallesi'ndeki çocuklar, anne ve babalarıyla eğimli yolda kızak ve naylon kullanarak kaydı.

Bazı mahalle sakinleri de eğlenceli anlar yaşayan ve karın keyfini çıkaran çocukları izledi.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak