Hizan'da Bediüzzaman Said Nursi İçin Mevlit Programı Düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi için mevlit okutuldu.

Bediüzzaman Said Nursi'nin doğduğu Nurs köyünde düzenlenen programa katılan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yüce, Bediüzzaman'ın fikir ve mücadelesinin yol gösterici olduğunu söyledi.

Bediüzzaman'ın mesajlarının sadece bir döneme değil her çağa hitap eden evrensel hakikatler olduğunu belirten Yüce, "Bugün burada yapılan mevlit programı, Bediüzzaman'ın davasına sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biridir. Böyle anlamlı bir programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Programda, Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Duaların okunması ve verilen ikramla son bulan programa, din görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.