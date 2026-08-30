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Hizan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

Hizan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Kaymakamlık önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapıldı. Kaymakam, makamında tebrikleri kabul etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hizan Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Yahya Şam tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törenin ardından Kaymakam Öztürk, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tarhan, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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