Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Programa, Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Savcısı Alperen Sefa Çelik, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
