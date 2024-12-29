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Hititler Beypazarı'nda Yeni Yıl Sergisi Açıldı

Hititler Beypazarı'nda Yeni Yıl Sergisi Açıldı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Belediyesi ve Vakıf 19 Çorumlular Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Hititler Beypazarı'nda Yeni Yıl Sergisi', sanatseverlerin ilgisini çekti. Sergi, suluhan kervansarayında 70'e yakın eserle 4 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Hititler Beypazarı'nda Yeni Yıl Sergisi" açıldı.

Beypazarı Belediyesi ile Vakıf 19 Çorumlular Vakfı iş birliğiyle düzenlenen sergi, Suluhan kervansarayında sanatseverleri ağırladı.

Serginin açılışında konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ülkenin değerli sanatçılarının değerli eserlerinin ilçelerinde sergilenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan ise "Bu sergide barışı, sevgiyi her yere yaymak istiyoruz. Çünkü Hititlerin zamanında Kadeş barış antlaşması imzalanmış. Anadolu'da imzalanan ilk yazılı anlaşma. Sevginin her yere hakim olması, sanatla da bütün sanatseverlere ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

70'e yakın eserin bulunduğu sergi 4 Ocak 2025'e kadar sergilenecek.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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