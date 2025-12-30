Haberler

Çorum'da "Hitit Uygarlığı ve Kültürel Özellikleri" söyleşisi yapıldı

Güncelleme:
Çorum'da düzenlenen Şehir ve Kültür Akademisi etkinliği kapsamında, eğitimci yazar Mehmet Öztürk tarafından Hitit uygarlığı ve kültürel özellikleri üzerine bir söyleşi yapıldı. Öztürk, Hititlerin Anadolu'daki etkisini ve mirasının aktarılması gerektiğini vurguladı.

Çorum'da Öğretmen Akademileri çerçevesinde yürütülen Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında "Hitit Uygarlığı ve Kültürel Özellikleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasanpaşa Yazma Eserleri Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide eğitimci yazar Mehmet Öztürk, Hitit uygarlığını anlattı.

Hititlerin Anadolu'da yalnızca güçlü bir devlet yapısı kurmakla kalmadığını belirten Öztürk, "Aynı zamanda şehir planlaması, hukuk anlayışı ve kültürel birikimleriyle de günümüze ışık tutan önemli bir medeniyet olmuştur. Çorum ve çevresi, Hitit mirasının en güçlü şekilde hissedildiği coğrafyalardan biridir. Bu mirası doğru okuyup gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
