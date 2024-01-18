Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı Açıldı

Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde kurulan "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı", Türk Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen'in katıldığı törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "100. Yıl Kitaplığı Projesi" kapsamında Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" kuruldu.

İki bin kitabın yer aldığı kitaplık için açılış töreni düzenlendi.

Türk Tarihi Kurumu Başkanı Özgen, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki tüm üniversitelerde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı kurmayı hedeflediklerini, üçüncü kitaplık açılışını Hitit Üniversitesinde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türk Tarih Kurumunun, Atatürk'ün bizzat ilgi, alakası ve talimatlarıyla 15 Nisan 1931 yılında kurulduğunu hatırlatan Özgen, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu tarafa Türkiye'nin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu tüm akademik çalışmaları, arkeolojik kazılar da dahil olmak üzere bizzat yürüten, destekleyen ve bu projeleri takip eden çok kıymetli akademik bir kurumumuz. Dolayısıyla bu kurumumuzun üretmiş olduğu bilimsel bilginin de gençlerimize, bilim dünyamıza, hocalarımıza ulaştırılması da tarih kurumumuzun bir görevi.

Biz burada bir kitaplık açmış olmakla birlikte kurumumuzun asli bir görevini de yerine getirmiş bulunuyoruz. Buna izin verdiği için de Hitit Üniversitesine ayrıca teşekkür ediyoruz. Tarih Kurumumuzun kurulduğu günden bu yana 2 bin 200 eseri var. Biz üniversite kütüphanelerimize yeni bastığımız kitapları da göndermeye devam edeceğiz."

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise proje ile Türk Tarih Kurumu Yayınları'ndan 1171 eserin daha merkez kütüphaneye kazandırıldığını kaydetti.