Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gömeç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gömeç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini seçen Gömeç, "Haber"de Tayfun Coşkun'un "Buz kesmiş", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karesine oy veren Gömeç, "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

Gömeç, seçkide yer alan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.