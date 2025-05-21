Hisarlık Yaylası'nda Bahar Şöleni

Hisarlık Yaylası'nda Bahar Şöleni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hadim ilçesindeki Hisarlık Yaylası, baharın gelişiyle birlikte yemyeşil araziler ve açan düğün çiçekleri ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Temiz havası ve doğal güzellikleri ile doğa severlerin ilgisini çeken yayla, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

Orta Toroslardaki yaylalar görsel şölen sunuyor

KONYA - Konya'nın Hadim ilçesindeki Geyik Dağları'nın eteklerinde yer alan yaklaşık bin 900 rakımlı Hisarlık Yaylası, baharın gelmesiyle yemyeşil arazilerde açan düğün çiçekleri ile adeta görsel şölen yaşatıyor.

Kuraklık ve iklim değişikliğinin en çok hissedildiği yerlerden birisi olan Hisarlık Yaylası temiz havası, düğün çiçekleriyle bezenmiş çayırları ve soğuk kar sularının beslediği menderesleri ile yaylacılar, piknikçi ve doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı. Her sene yerli ve yabancı yüzlerce turist ağırlayan yayla, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Bozkır ilçesinden yaylaya göçenler de burada temiz hava ve buz gibi suyun tadını çıkarıyor.

Ailesiyle birlikte yaylaya göçen Halil Büyükatalay, yaylanın bu zamanlarda gezme vakti olduğunu söyledi. Bölgenin doğal güzelliğinin birçok insanı yaylaya çektiğini belirten Büyükatalay, "Şu an için burası yalancı cennet. Görmek isteyenler varsa buyursun gelsin. Eskiden sürü sürü davarlarımız olurdu. Şimdilerde çok az insan yaylaya göç ediyor. Ama pazar günü yaylaya gelirsen sürekli flaşlar patlıyor. Ailecek çıkıp geliyorlar. Hatta geçen gün birisi buranın yalancı olduğunu ve bayıldığını söyledi. Buranın vakti toplamda 3 aydır. Çiçeklerin ömrü ise 1 ay kadardır. Yarın hayvanlar yaylaya gelince tepeleyip gidecekler" dedi.

Yayla sakinlerinden Abdullah Çağlar ise, "Yaylamız Konya Bozkır'ın içinde cennetten bir köşe. Yazın, mayıs ayı başlarında köylülerimiz yaylaya göçer. Eylül, ekim aylarında da köye döner. Yaylamız fotoğraf çektirmek için çok güzeldir. Havası güzel, suları buz gibidir. Gelmek isteyen varsa buyurup gelebilir. Bozkır havalisinde tekten sayılır" şeklinde konuştu.

(FÖB-İY-FM-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİME ÖZAĞIR BİLGİLİ - Güncel
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı

Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden çıkan şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler

Küme düşecek takımı üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a teklif yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.