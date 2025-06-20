Hisarçandır Köylüleri Patlatmalı Kalker Ocağına Karşı İmza Kampanyası Başlattı

ANTALYA'da bir kalker ocağının doğa harikası ve geniş ormanlık alanlara sahip Hisarçandır bölgesinde patlatmalı üretim amacıyla yaptığı başvurunun kabul edilmemesi için köylüler, imza kampanyası başlattı.

Türkiye'nin en önemli endemik alanlarından biri olan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer alan, Büyükşehir yasası öncesinde köy statüsündeki Hisarçandır'da ormanlık alanları da içeren bölgede patlatmalı kalker ocağı açılmak istenmesine karşı köylüler, imza kampanyası başlattı. Tarihi ve turistik Likya Yolu'nun içinden geçtiği, zengin su kaynaklarına sahip, AFAD tarafından heyelan bölgesi ilan edilen alanda, bir şirketin 2026'da sona erecek işletme ruhsatı bitmeden, patlatmalı üretim izni alarak ruhsat süresini uzatmaya çalıştığı belirtildi.

YENİ MÜCADELE BAŞLATILDI

Patlatmalı kalker ocağının açılmaması için imza kampanyası başlatan bölge halkı, ortak bir açıklamada bulundu. 'Hisarçandır Köylüleri Tehlikenin Eşiğinde: Patlatmalı Taş Ocağına Hayır' başlıklı açıklamada, bölge halkının yıllar önce bu ocağın ruhsatını iptal ettirdiği, bölgenin yeniden tehdit altında olduğu vurgulandı. Antalya'nın batısında, Torosların eteklerinde yer alan Hisarçandır'ın hemen yanında bulunan ormanda faaliyet gösteren kalker ocağının, bu kez de patlatmalı üretim için başvuruda bulunduğu ancak köy halkının, bu ocağa karşı yeni bir mücadele başlattığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu bölge Bakanlar Kurulu kararı ile özel afet bölgesi ilan edilmiş. Likya Yolu'nun geçtiği, Antalya- Kumluca arasındaki Altınyaka yoluna sadece 5- 6 metre mesafede ve Türkiye'nin en önemli endemizm merkezlerinden biri. Şirketin işletme ruhsatı Kasım 2026'da sona erecek olmasına rağmen, şimdi yaptığı 'patlatma paterni ilavesi' başvurusuyla yalnızca dinamitli üretime geçmek değil, aynı zamanda ruhsat süresini fiilen uzatmak istiyor. Hisarçandır köylüleri bu başvuruya karşı çıkarak şunları talep ediyor. Patlatma paterni ilavesi başvurusu kabul edilmesin. Kalker ocağının ruhsat süresi kesinlikle uzatılmasın. Ruhsat süresi dolduğunda alan tamamen kapatılsın ve doğa rehabilite edilsin. 2010 yılında açtıkları davayla taş ocağının ruhsatını iptal ettiren köylüler, yıllar sonra yeniden benzer bir tehditle karşı karşıya. Bir başka taş ocağı da aynı bölgede 36 hektarlık ormanlık alanda ilerlemeye devam ediyor. Doğa ve köy halkı, bir kez daha yalnız bırakılmak istemiyor. Hisarçandır halkı, yaşam alanlarını ve doğal varlıklarını korumak için Change.org üzerinden imza kampanyası başlattı ve kamuoyuna destek çağrısı yapıyor."