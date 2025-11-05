HİSAR-D RF Hava Savunma Füzesi Hedefini Tam Isabetle Vurdu

ROKET Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen HİSAR-D RF Hava Savunma Füzesi, atışlı test faaliyetinde, alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "HİSAR-D RF Hava Savunma Füzemiz, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu. Çelik Kubbe'mizin her katmanında daha yüksek güvenlik, daha güçlü caydırıcılık için çalışmaya devam edeceğiz" denildi. Paylaşımda ayrıca, HİSAR-D RF'nin atış görüntülerine yer verildi.

'BİR KEZ DAHA GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLADI'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci, "Gök Vatan'ın güvenlik kalkanı, hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı. Çelik Kubbe'mizin caydırıcılığını artıran sistemlerimizle Gök Vatan'ın güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.